صواريخ إيران ومليشياتها: أدواتها لتقويض الأمن آخر تحديث: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:17 - GMT 08:17 تارخ النشر: الخميس 25 رمضان 1440 هـ - 30 مايو 2019 KSA 11:16 - GMT 08:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صواريخ إيران ومليشياتها: أدواتها لتقويض الأمن PDF اطبع حجم الخط لا تتوقف إيران عن التباهي بما تراه قدرات عسكرية تتيح لها تهديد دول الجوار والشرق الأوسط إقرأ أيضاً ماذا فعلت إيران باليمن؟ 10:45 GMT إقرأ أيضاً قمم مكة | القمة العربية.. هذه حكايتها 12:15 GMT