عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية قمم مكة قمم مكة فيديو

صواريخ إيران ومليشياتها: أدواتها لتقويض الأمن

رابط مختصر

لا تتوقف إيران عن التباهي بما تراه قدرات عسكرية تتيح لها تهديد دول الجوار والشرق الأوسط

إقرأ أيضاً ماذا فعلت إيران باليمن؟ ماذا فعلت إيران باليمن؟ 10:45 GMT
إقرأ أيضاً قمم مكة | القمة العربية.. هذه حكايتها قمم مكة | القمة العربية.. هذه حكايتها 12:15 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر