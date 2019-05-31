كلمة الملك سلمان خلال افتتاح القمة الخليجية الطارئة في مكة آخر تحديث: الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019 KSA 00:30 - GMT 21:30 تارخ النشر: الجمعة 26 رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019 KSA 00:13 - GMT 21:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كلمة الملك سلمان خلال افتتاح القمة الخليجية الطارئة في مكة PDF اطبع إقرأ أيضاً أدلة إدانة إيران بين يدي الزعماء العرب 19:41 GMT إقرأ أيضاً السبسي: علينا تسوية قضية فلسطين من خلال حل عادل وشامل 17:33 GMT