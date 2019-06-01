شاهد من ماذا تتكون منظمة التعاون الإسلامي.. ثاني أكبر منظمة دولية آخر تحديث: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:08 - GMT 22:08 تارخ النشر: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:03 - GMT 22:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاهد من ماذا تتكون منظمة التعاون الإسلامي.. ثاني أكبر منظمة دولية PDF اطبع إقرأ أيضاً قادة الدول الإسلامية يبحثون ملف الهجمات الإرهابية في قمتهم 22:04 GMT إقرأ أيضاً كيف فرضت قضية الإسلاموفوبيا نفسها على أجندة القمة الإسلامية 00:14 GMT