عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية قمم مكة قمم مكة فيديو

قادة الدول الإسلامية يبحثون ملف الهجمات الإرهابية في قمتهم

رابط مختصر
إقرأ أيضاً كيف تعاملت القمم الإسلامية السابقة مع القضية الفلسطينية كيف تعاملت القمم الإسلامية السابقة مع القضية الفلسطينية 22:02 GMT
إقرأ أيضاً شاهد من ماذا تتكون منظمة التعاون الإسلامي.. ثاني أكبر منظمة دولية شاهد من ماذا تتكون منظمة التعاون الإسلامي.. ثاني أكبر منظمة دولية 22:08 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر