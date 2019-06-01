قادة الدول الإسلامية يبحثون ملف الهجمات الإرهابية في قمتهم آخر تحديث: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:04 - GMT 22:04 تارخ النشر: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:03 - GMT 22:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قادة الدول الإسلامية يبحثون ملف الهجمات الإرهابية في قمتهم PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف تعاملت القمم الإسلامية السابقة مع القضية الفلسطينية 22:02 GMT إقرأ أيضاً شاهد من ماذا تتكون منظمة التعاون الإسلامي.. ثاني أكبر منظمة دولية 22:08 GMT