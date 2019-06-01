كيف ارتبط إنشاء منظمة التعاون الإسلامي بقضية فلسطين آخر تحديث: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:02 - GMT 22:02 تارخ النشر: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:02 - GMT 22:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف ارتبط إنشاء منظمة التعاون الإسلامي بقضية فلسطين PDF اطبع إقرأ أيضاً القضية الفلسطينية كانت أبرز ملفات كافة القمم الإسلامية السابقة 22:01 GMT إقرأ أيضاً كيف تعاملت القمم الإسلامية السابقة مع القضية الفلسطينية 22:02 GMT