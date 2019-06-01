كيف تعاملت القمم الإسلامية السابقة مع القضية الفلسطينية آخر تحديث: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:02 - GMT 22:02 تارخ النشر: السبت 27 رمضان 1440 هـ - 01 يونيو 2019 KSA 01:02 - GMT 22:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف تعاملت القمم الإسلامية السابقة مع القضية الفلسطينية PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف ارتبط إنشاء منظمة التعاون الإسلامي بقضية فلسطين 22:02 GMT إقرأ أيضاً قادة الدول الإسلامية يبحثون ملف الهجمات الإرهابية في قمتهم 22:04 GMT