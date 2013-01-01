الغذاء والدواء الأمريكية تقر عقاراً جديداً لعلاج الدرن آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: القاهرة - منال علي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع على أول عقار مساعد لعلاج الدرن (السل) لأول مرة خلال أربعين عاماً.



وقد وافقت الهيئة علي أقراص Sirturo التي أنتجتها شركة Johnson and Johnson كي يتم تناولها مع العقار القديم لمكافحة سلالة من الدرن يصعب علاجها ولا تستجيب للعقاقير الأخرى، إلا أنها عادت لتحذر من المخاطر الصحية المميتة التي يسببها العقار الجديد للقلب، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر عند وصف العقار الجديد.



وبشكل عام يصاب قرابة ثلث شعوب العالم بالبكتيريا المسببة للسل، ورغم أن المرض يعد نادراً في الولايات المتحدة إلا أنه يتسبب في وفاة ما يقرب من 1.4 مليون شخص في العالم كل عام، حوالي 150,000 منهم يصاب بنوع من المرض مقاوم للعقاقير التقليدية.



وتتركز حوالي 60% من هذه الحالات في الصين والهند وروسيا ودول أوروبا الشرقية.



وعقار Sirturo المعروف كيمائياً باسم bedaquiline هو أول عقار صمم بشكل خاص للتعامل مع السل المقاوم للعقاقير التقليدية، وهو نوع من المرض لا يمكن علاجه باثنين على الأقل من الأربعة مضادات الحيوية التي توصف كعلاج لمرض السل والتي أنتجت في خمسينات وستينات القرن الماضي.



وصرحت كريسبين كامبيلي من الشركة المصنعة للعقار "هذه المضادات الحيوية يتم تداولها لعلاج المرض منذ ما يزيد عن أربعين عاماً، لهذا فقد أصبحت البكتيريا المسببة للمرض أكثر مقاومة لها".



وتحتوي النشرة الطبية للعقار الجديد على تحذير من تأثيره المحتمل على نشاط كهرباء القلب بشكل قد يؤدي لإيقاع خطير للقلب.



وصرح إدوارد كوكس مدير مكتب العقاقير المضادة للبكتيريا بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن "أقراص Sirturo تقدم علاجا يحتاج إليه بشدة المرضى الذين ليس لهم خيار آخر للشفاء من المرض، ومع ذلك يجب أن يتأكد الأطباء جيداً من أنه يتم تناوله بشكل ملائم لكونه يحمل مخاطر كبيرة على القلب وللمرضى الذين لا يجدي معهم أي عقار آخر".