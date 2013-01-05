حبة دوائية لعلاج أنواع متعددة من الأمراض آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

كلما زاد تقدمنا في السن، ازدادت احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل، ومشكلات صحية مزمنة, وقد يتطلب علاج هذه الأمراض تناول مجموعة من الأدوية، ولعل ذلك السبب في أن ما يقرب من نصف الأشخاص البالغين يتناولون خمسة أقراص أو أكثر يوميا, وتعتبر المعرفة الكاملة بكل هذه الأدوية إنجازا للذاكرة وللمؤسسة. حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"



يطلق على التوليفة "بولي بيل" polypill، وقد دخلت الفكرة مرحلة التطوير منذ عدة سنوات وقد تناسبك في المستقبل القريب.



يقول أستاذ الطب في كلية هارفارد للطب واختصاصي القلب في مستشفى بريغهام الدكتور كريستوفر كانون، إن كثرة عدد الأدوية التي يتناولها الفرد كل يوم، تزيد من مشكلات نسيان تناولها، وهذه السمة بين كبار السن سيئة إلى حد لا يصدق.



ويرى أن المرضى الذين يضعون دعامات في الفم ويفشلون في تناول الأسبرين بحاجة إلى الوقاية من الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية، ولديه أيضا مرضى لا يتمكنون من السيطرة بشكل ملائم على المستويات العالية من الكولسترول منخفض الكثافة، بأدوية الستاتين.



ويمكن لدمج ثلاثة أو أربعة أو خمسة أقراص في قرص واحد، أن يساعد في حل هذه الأنواع من المشكلات المزمنة, حيث إن الفكرة هي أن البساطة ستجعل من السهولة بمكان تناول الأدوية, ولوحدها فإن "بولي بيل" قادرة على دمج ثلاثة أدوية لخفض ضغط الدم (راميبريل وثيازيد وأتينولول) مع الستاتين (سيمافاستاتين) والأسبرين.



وكانت الدراسات التي أجريت على الحبة واعدة، ووجدت دارسة "بولي كاب" الهندية The Indian Polycap Study (TIPS) أن مزج خمسة أدوية "ثلاثة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مع الستاتين، والأسبرين" في حبة واحدة خفض بشكل ملحوظ ضغط الدم ومستويات الكولسترول منخفض الكثافة.



ووجدت دراسة أجريت بداية العام الحالي انخفاضات مشابهة مع استخدام حبة تمزج أربعة أدوية "ثلاثة لضغط الدم والستاتين".



كما أن التطبيق الأكثر وضوحا لأقراص "بولي بيل" تجرى في العالم الثالث حيث يجري اختبارها في الوقت الراهن، ويمكن لحبة واحدة أن تكون طوق نجاة لأشخاص لا يستطيعون الحصول على متابعة طبية أكثر من مرة في العام، ولغير القادرين على الحصول على عدة أدوية.



وفي الولايات المتحدة ربما يكون الاستخدام الأكثر احتمالية لأقراص "بولي بيل" متمثلا في تحسين الامتثال وضمان تناول كثير من الأفراد الدواء والحصول على النتائج المرجوة.



ويأمل الخبراء أيضا أن توفر "بولي بيل" المال، حيث إن سعر هذه الأقراص لا يزال منخفضا، لكنها إذا تمكنت من خفض أمراض القلب والسكتات الدماغية فربما يكون لها تأثير كبير على نفقات الرعاية الصحية.



وحتى وإن توافرت أقراص "بولي بيل" في القريب العاجل، سينبغي لك أن تبحث عن طريق للحصول على أدوية عديدة. اسأل طبيبك عما إذا كنت قادرا على تبسيط أنظمة الدواء من خلال استخدام نسخ طويلة المفعول لأدويتك أو تغيير الجرعة.