مؤشرات تجاوز الـ50 ضعف الذاكرة والنسيان لدى النساء آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية

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أثبت العلماء أن النساء فوق سن الخمسين معرضات لضعف في الذاكرة، وأن ذلك من علامات تقدم السن والاختلالات في الهرمونات.



وقام علماء من جامعة روشيستر الأمريكية باختبار حوالي 120 امرأة تجاوزن سن الخمسين عن طريق اختبارات للذاكرة اللفظية وسرعة معالجة المعلومات والانتباه.



واستنتجوا أن النساء في مرحلة مبكرة من سن الأمل، كان أداؤهم أسوأ في الاختبارات من النساء اللواتي تجاوزن سن الأمل بعامين تقريبا.



ويُرجع سبب ضعف الذاكرة عند النساء بعد الخمسين إلى الاختلالات في الهرمونات والتقلبات التي تحدث في تلك الفترة، والتي رجح العلماء بأنها تلعب دورا في النسيان.



وأفادوا أيضا بأن حدوث ضعف في الذاكرة مؤقت وليس دائما، وعادة ما يحدث في السنة الأولى من سن الخمسين.



وينصح الخبراء بالإكثار من تناول الأطعمة التي تقوي الذاكرة، كالطماطم والتوت البري والمكسرات، كذلك الأسماك الغنية بالأوميغا 3 كالسالمون والسردين.