التعبير عن الغضب ينقذ القلب ويطيل العمر آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: القاهرة - منال علي

أشارت دراسة ألمانية حديثة، إلى أن الأشخاص الذين يعبرون عن غضبهم يعيشون عامين في المتوسط أكثر ممن يكبتون مشاعرهم الغاضبة.



وبعد تحليل حالة ما يقرب من 6000 مريض، وجد الباحثون أن من يكبتون شعورهم بالغضب يواجهون مخاطر ارتفاع ضربات القلب وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.



وشرحت أخصائية الطب النفسي الدكتورة جانيت تيلور أن "الأمر يتعلق بكيفية التعبير عن الغضب بشكل ملائم، فالأشخاص الذين يكبحون غضبهم يصبحون أكثر عدوانية أو يعانون من الاكتئاب، وبالطبع يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والموت المفاجئ".



ولكن الباحثة عادت وأكدت على أهمية التعبير عن هذا الغضب بشكل ملائم، "وهذا لا يتضمن إلقاء أشياء أو ضرب قبضة اليد بالحائط".



وأشارت إلى أن الشخص يشعر بالغضب عادة عندما لا يحصل على ما يريد، مؤكدةً أن: "الغضب هو حالة عاطفية. إذا ما استخدمها الشخص بطريقة تسمح له بالإعراب عما يحزنه ويرغب في تحقيقه فسوف يكون أمرا جيدا وقد ينتهي بتحقيق ما يهفو إليه".



ونصحت تيلور بعدم كبح الغضب داخل الشخص حتى لا يتسبب ذلك في إثارة مشاكل بالقلب. مضيفةً: "لهذا عليك أن تختار الطريقة التي تعبر بها عن غضبك بطريقة بناءة، وليست هدامة، ولكن لا تخشي الغضب".