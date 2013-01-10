3 وسائل إسعافات أولية موجودة في كل مطبخ آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: القاهرة - منال علي

يحرص الكثير من الناس على أن يحتوي منزلهم على بعض الإسعافات الأولية لعلاج أي مشاكل صحية طارئة، مثل الحروق أو الجروح، إلا أن القليل يعلم أنه يمكن إيجاد وسائل الإسعافات الأولية داخل المطابخ. ومن هذه العلاجات نجد البصل والشاي الأخضر والملح.



يمكن أن يستخدم البصل كعلاج موضعي للحروق. ويجب على الشخص أن يضع شريحة من البصل عند المكان المصاب بحرق بمجرد حدوثه، وسوف يساعد ذلك على تخفيف الألم. كما يمكن أن يستخدم البصل أيضاً للتغلب على آثار لدغات النحل.



أما الشاي الأخضر فله قائمة طويلة من الفوائد الصحية، وذلك بسبب خصائصه في تقوية الجهاز المناعي. كما يمكن استخدام الشاي الأخضر لتهدئة انتفاخ العينين حيث تساعد مادة الكافيين التي يحتوي عليها الشاي على انكماش الأوعية الدموية.



وأخيراً يمثل الملح عنصرا ممتازا لعلاج الالتهابات، خاصةً التهاب وألم الحلق عبر "غرغرة" الملح مذاباً في الماء.