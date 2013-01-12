تحليل دم يكشف 50 مرضاً خلال دقائق

أفاد علماء من معهد "ذا ميثودست هوسبيتل" للبحوث الطبية الأمريكية، بإمكانية كشف خمسين مرضاً في غضون دقائق، وذلك من خلال اختراع شريحة توضع فيها قطرة واحدة فقط من الدم.الشريحة الجديدة تدعى "في تشيب" ويبلغ حجمها حجم بطاقة أعمال إصابة الشخص بمرض معين.وتحتوي كل من الفراغات على الشريحة على أجسام مضادة وبروتينات تتفاعل مع دم المريض، وحين يصل الدم إلى الفراغات، تحدث جملة من التفاعلات ويتم إطلاق إنزيم بيروكسيد الهيدروجين لإطلاق الأوكسجين الذي تحدد كميته حجم ونسبة الإصابة بالمرض.الباحثون قالوا إنهم توصلوا إلى هذه النتيجة من خلال تجارب على إصابات بسرطان الرئة والثدي، وأضافو أن بإمكان تحليل الدم الجديد كشف أمراض خطيرة كالإيدز والسل والالتهاب الرئوي الحاد والزهايمر، وأيضاً الزكام والأنفلونزا.

ويضيف الباحثون أنه يمكن التقاط صورة للمخطط على الشريحة وإرسالها إلى الطبيب ليقرأ النتائج، كما يمكن كشف حالات الحمل ومستويات الكولسترول في الدم، والسكري وأي فيروسات أو بكتيريا في الدم.



الشريحة التي ما زالت تحت التجارب قد تحتاج إلى سنوات لتطبيقها رسمياً، ما سيسهل للأهل معرفة ما إذا كان أطفالهم مريضين أم لا في دقائق، بثمن بسيط لن يتجاوز عشرة دولارات.