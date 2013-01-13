مواظبة كبار السن على الحركة تحد من آثار السقطات

تعد السقطات من أكثر الأسباب التي تدفع بكبار السن إلى المستشفيات، والتي قد تؤدي أحيانا إلى الوفاة إذا كان السقوط قوياً.دراسة نشرت في مجلة "الجمعية الطبية الأميركية" وجدت أن مواظبة كبار السن على الحركة والرياضات البسيطة، تُسهم في الحد من آثار السقطات.وقال خبراء جراحة القدم إن المشي يعد من أحسن الرياضات التي يحبذ للشخص أن يواظب عليها، فهي تعزز الدورة الدموية وتحافظ على الوزن وصحة الجسد بشكل عام.

الدراسة أشارت أيضا إلى أن مواظبة كبار السن على الحركة والرياضات البسيطة تُسهم في الحد من السقطات.



فقلة حركة كبار السن تسبب حدوث القروح واللامبالاة وبالتالي الاكتئاب، وقد تسبب أيضا مشاكل في العظام كتيبّسها.



ولكن يجب الحذر عند مواظبة كبار السن على الرياضات الخفيفة، فمن الضروري لبس الأحذية المناسبة، والانتباه إلى صحة الجسد، حيث إن أي تغييرات في القدمين أو الكاحلين قد يكون سببَها مشكلة صحية ما يتطلب استشارة الطبيب المختص.



كما من الضرورة المشي على أرض مسطحة، وتجنب الأجواء الباردة، ولعل أهم نصيحة هي الاعتدال في ممارسة الرياضة وعدم زيادة المجهود الجسدي لتفادي أي أضرار صحية.