الفركتوز يؤدي إلى تغييرات دماغية تسبب زيادة في الشهية

قام علماء من جامعة ييل الأمريكية باختبارات تصوير الرنين المغناطيسي لتدفق الدم إلى الدماغ بعد استهلاك مشروب يحتوي على الفركتوز، أظهر أن الدماغ لا يسجل الشعور بالامتلاء كما يفعل عند استهلاك مادة الغلوكوز وهي مادة موجودة في سكر المائدة.ورجح العلماء أن الفركتوز يلعب دوراً في الإصابة بالسمنة، وتقام حاليا بحوث لمعرفة ما إذا كانت أجسام البدناء تتفاعل مع مادتي الفركتوز والغلوكوز كالأشخاص الطبيعيين.

وقد يجهل البعض أن كل أنواع السكر تحتوي على نفس السعرات الحرارية ولكنها تختلف في مكوناتها وطريقة امتصاص الجسم لها، فسكر المائدة وهو السكروز يحتوي على مادتي الفركتوز والغلوكوز بالتساوي.



أما شراب الذرة الغني بالفركتوز، والذي قد يلجأ إليه البعض كبديل لسكر المائدة، فيحتوي على 55% من الفركتوز و45% من الغلوكوز.



وينصح الخبراء بالابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المكررة والمشروبات الغنية بالفركتوز كالمشروبات الغازية، والاعتدال في تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بها، كالتمور والعسل والزبيب.