حمض نووي يسمح بتحديد لون العينين والشعر لبقايا بشرية

أظهرت دراسة أنه يمكن تحديد لون الشعر والعينين بدقة كبيرة من خلال عيّنات من الحمض النووي يمكن أن تطبق أيضاً على بقايا بشرية قديمة جداً.وطور فريق من الباحثين البولنديين والهولنديين مؤخراً نظام "إيتش آيريس بليكس" للتحليل الطبي الشرعي، هذا النظام فعال جداً إلى درجة أنه يمكن استخدامه بنجاح لتحليل عينات قديمة ومتحللة، مثل أسنان وعظام تعود إلى 800 سنة.ويسمح هذا النظام للعلماء بتحديد 24 تنوعاً جينياً يمكن الاستناد إليه لتحديد لون الشعر والعينين.

وشرح الدكتور وويسيتش برانيكي، قائد الدراسة من قسم الطب الشرعي في جامعة ياغييلونسكي في كراكوفا، أن "هذا النظام يمكن استخدامه لحل معضلات تاريخية لا نملك عنها صوراً ملونة أو وثائق أخرى".



وبفضل نظام "ايتش آيريس بليكس"، أكد الباحثون أن الجنرال فلاديسلاف سيكورسكي الذي توفي في حادث تحطم طائرة سنة 1943 كانت لديه عينان زرقاوان وشعر أشقر، كما يظهر في اللوحات التي تم رسمها بعد سنوات من وفاته، علماً أنه ما من صور ملونة لسيكورسكي.



وبواسطة هذا النظام أيضاً، تبين للباحثين أن امرأة مجهولة الهوية مدفونة في قبو دير بالقرب من كراكوفا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر كان لديها شعر أشقر غامق وعينان بنيتان.