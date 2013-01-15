السراويل الضيقة تتلف أعصاب الساقين

حذر خبراء صحة أمريكيون من أن ارتداء السراويل الضيقة باستمرار، يسبب آلاماً في الفخذين، ما قد يكون مؤشراً على حدوث تلف دائم في أعصاب الساقين.ومن المخاطر أيضاً حدوث خدر وتنمّل وألم وضغط في أعلى الساقين، فالشعور بالتنمّل مؤشر على أن الدم لا يصل بشكل صحيح إلى هذه المنطقة، ما يسبب أضراراً صحية كبيرة.وكذلك يمكن حصول آلام في البطن وحرقة في أعلى المعدة، وجلطات في الدم ومشاكل في المثانة كالتهاب الحالبين، فعندما يكون البنطالون ضيقاً أكثر من اللازم، يضغط على منطقة البطن، ما يسبب عسراً في الهضم.

وينصح الخبراء باختيار النوع المطاطي من أقمشة تلك البنطالونات ليعطي الجسم مجالاً للتنفس، واختيار المقاس المناسب بحيث يكون أكبر بدرجة واحدة.



كما ينصح بالابتعاد عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، لأنها تعيق الدورة الدموية، وارتداء البنطالونات الواسعة قدر الإمكان.