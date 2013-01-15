الوقوف ثلاث ساعات يومياً طريقة لتخفيف الوزن الزائد آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: القاهرة - منال علي

أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن الوقوف لفترة ثلاث ساعات باليوم يمكن أن يساعد في حرق ما يقرب من 3.6 كيلوغرام من الدهون بشكل عام.



وأكد الدكتور جون بكلي من جامعة شيستر البريطانية، أن أي شخص يعاني زيادة في الوزن، خاصة بعد موسم الإجازات، عليه التفكير في قضاء وقت طويل واقفاً يعمل بدلاً من الجلوس وراء المكتب.



وأعطى بكلي مثالاً باستخدام مكتب مرتفع يكون الشخص واقفاً على قدميه بدلاً من الجلوس.



ويؤكد الدكتور بكلي من قسم التغذية والعلوم الإكلينيكية، أن التخلص من المقاعد والعمل في وضع الوقوف يمكنه أن يقلل من البدانة ويحسن من دورة الدم بالجسم.



وأضاف أن الوقوف لفترة ثلاث ساعات يتسبب في حرق ما يقرب من 144 سعرة حرارية بالجسم.



وقال "الناس يجلسون ساعات طويلة في أعمالهم ثم يجلسون خلف مقود السيارة ثم يجلسون أمام التلفزيون، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً في العملية الأيضية"، مضيفاً "هذا أمر غير طبيعي، فالبشر صمموا كي يقفوا ويتحركوا لا أن يجلسوا ويسكنوا".



وقد ربطت دراسة سابقة بين الجلوس لفترات طويلة وزيادة مخاطر الإصابة بالبدانة، كما حذرت دراسة سابقة من الجلوس طويلاً لما يسببه من حالات وفاة تفوق تلك الناتجة عن التدخين.