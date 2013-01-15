تناول الوجبات السريعة يعرض الأطفال للإصابة بالحساسية آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: القاهرة - منال علي

أشار باحثون إلى أن تناول الوجبات الجاهزة ثلاث مرات أسبوعياً قد يؤدي لإصابة الأطفال بأزمات الربو والإكزيما الجلدية.



وقد أظهرت البيانات التي جمعت عن أكثر من 500 ألف شخص يعيشون في 50 دولة، أن سوء النظام الغذائي قد يكون وراء زيادة حالات الإصابة بالحساسية في العالم.



بينما تناول الكثير من الفاكهة يضفي نوعاً من الحماية من مثل تلك الأمراض، كما ذكرت الدراسة التي نشرت مؤخراً بجريدة Thorax.



وغالباً ما تحتوي وجبات الطعام الجاهزة على مستويات عالية من الدهون المشبعة والأحماض الدهنية التي يعرف بتأثيرها السلبي علي الجهاز المناعي، في حين أن الفاكهة تكون غنية بمضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة.



وقد أثبتت الدراسة أن الأطفال في سن المراهقة المبكرة الذين يتناولون ثلاث وجبات سريعة أو أكثر بالأسبوع يكونون أكثر عرضة بنسبة 39% للإصابة بأزمات الربو الحادة.



في حين أن الأطفال الذين يتناولون مثل هذا القدر من الطعام غير الصحي في سن ستة وسبعة أعوام تزيد لديهم مخاطر الإصابة بأزمات الربو بنسبة 27%، في حين أن تناول ثلاثة أو أربعة أجزاء من الفاكهة بالأسبوع يمكن أن يقلل مخاطر الإصابة بأزمات الربو الحادة والإكزيما والتهاب العين والأنف بنسب تتراوح بين 11 و14%.



وقال كاتبا الدراسة البروفيسور إينس آشر من جامعة أوكلاند بنيوزيلندا، والبروفيسور هايويل ويليامز من جامعة نوتينجهام بالمملكة المتحدة "إذا كانت العلاقة بين الوجبات السريعة الجاهزة وأعراض الربو والإكزيما وحساسية العينين والأنف سببية فإن نتائج هذه الدراسة تكون لها أهمية كبيرة على الصحة العامة، خاصة مع زيادة تناول الوجبات الجاهزة السريعة في أنحاء العالم".



بينما قال ملايكا رحمان من مؤسسة الربو البريطانية "أثبتت الأدلة المتعددة أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة المتوافرة في الفواكه والخضراوات الطازجة تكون لها تأثيرات مفيدة في حالات الإصابة بأزمات الربو، لهذا تنصح مؤسسة علاج الربو ببريطانيا مرضاها بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن يشتمل على خمسة أجزاء من الفواكه والخضراوات كل يوم، إضافة للسمك أكثر من مرتين أسبوعياً وحبوب القطاني مرة أسبوعياً".