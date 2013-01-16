التوت الأزرق والفراولة يحميان من الإصابة بأزمات القلب آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: القاهرة - منال علي

أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن تناول ثلاثة مقادير من التوت الأزرق والفراولة كل أسبوع يمكن أن يقي السيدات من خطر الإصابة بأزمات القلب بمقدار الثلث تقريباً.



وأرجعت الدراسة، التي نشرت مؤخراً بجريدة جمعية القلب الأمريكية، تأثير هذه الأطعمة على الوقاية من أزمات القلب، إلى غناها بعناصر الفلافونيد المضادة للأكسدة.



وركز الباحثون على التوت الأزرق والفراولة لكونهما الأكثر تناولاً بأمريكا، إلا أنهم أكدوا أيضاً تحقق نفس الفائدة الصحية بتناول فواكه وخضروات أخرى، مثل العنب والتوت الأسود والباذنجان التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية الهامة التي توجد في الفواكه والخضروات ذات الألوان الصفراء والبنفسجية والحمراء.



في هذه الدراسة قام الباحثون بكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد وجامعة إيست أنجيليا بالمملكة المتحدة بالاستعانة ببيانات تم جمعها كجزء من الدراسة الأمريكية التي أجريت على صحة الممرضات.



وقد جاءت البيانات من 93,600 سيدة ممن تراوحت أعمارهن بين 25 و42 عاما عند بدء الدراسة عام 1989، وتمت متابعتهن لمدة 18 عاما، في أثنائها قامت المشاركات بملء قوائم استبيان حول نظامهن الغذائي كل أربعة أعوام خلال فترة الدراسة، كان هناك 405 حالات إصابة بأزمات قلبية بين المشاركات.



وتبين عند تحليل نتائج قوائم الاستبيان أن السيدات اللاتي كن يتناولن كميات كبيرة من التوت البري والفراولة كن أقل عرضة للإصابة بأزمات القلب بنسبة 32%، عن السيدات اللاتي يتناولن مقدارا واحدا من هذه الفاكهة مرة واحدة بالشهر.



وتبين أن السيدات اللاتي ثبت اتباعهن لنظام غذائي غني بأنواع أخرى من الفاكهة والخضروات لم يظهرن نفس معدلات انخفاض مخاطر الإصابة بأزمات القلب.



وفي دراسة سابقة نشرت شهر فبراير الماضي، وجد الباحثون علاقة قوية بين زيادة تناول الموالح الغنية بمادة الفلافونيد، خاصة البرتقال والجريب فروت، وقلة مخاطر الإصابة بالجلطة أو السكتة عند السيدات.