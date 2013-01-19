تناول الخضار والفاكهة يزيد جرعات التفاؤل آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

كشفت دراسة جديدة، أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضار والفاكهة يميلون للتفاؤل أكثر بشأن مستقبلهم. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الباحثين في جامعة "هارفارد" اكتشفوا أن لدى الأشخاص المتفائلين مستويات عالية من مركبات الكاروتينويد النباتية في دمهم، ومن مركبات الكاروتينويد المعروفة، ومركّب "بيتا ـ كاروتين" الموجود بمستويات عالية في عصير الليمون والخضروات الورقية.



وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن مستويات مضادات الأكسدة المرتفعة، والتي تشمل الكاروتينويد، هي مؤشر على الصحة الجيدة.



وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة جوليا بويم، إن "الأشخاص الأكثر تفاؤلاً يميلون لأن تكون لديهم مستويات أعلى من مركّبات الكاروتينويد، مثل البيتا ـ كاروتين".



كما أشارت إلى أنها الدراسة الأولى من نوعها التي تربط بين التفاؤل ومستويات الكاروتينويد الصحية. وقيّم الباحثون مستويات 9 مضادات للأكسدة في الدم، بينها الكاروتينويد، مثل بيتا ـ كاروتين والفيتامين "إي" لدى قرابة 1000 رجل وامرأة أميركيين في عمر يتراوح بين 25 عاماً و74 عاماً.