لقاح جديد للحماية من مرض التهاب السحايا B آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: دبي - منال علي

صرحت المفوضية الأوروبية بلقاح جديد ضد مرض التهاب السحايا "B" والذي يعتبر الأكثر انتشارا وخطورة في أوروبا.



ويعد لقاح "Bexsero" الأول الذي يصرح به في أوروبا لعلاج هذا النوع من الالتهاب، فاللقاحات الأخرى تحمي فقط من الأنواع البكتيرية.



ويصب التهاب السحايا ما يقرب من 1876 شخصا كل عام، متسبباً في وفاة 10% من المرضى تقريباً.



وتعتزم اللجنة المشتركة للقاح والتحصينات ببريطانيا (JVCI)، التي تعطي نصائح بالتحصينات التي يجب أن تضاف لقائمة التحصينات الروتينية التي تقدم للأطفال، أن تجتمع شهر يونيو القادم لاتخاذ قرارها بشأن هذا اللقاح الجديد.



من جهة أخرى، ناشدت جمعية مرضى التهاب السحايا اللجنة والحكومة البريطانية بسرعة تقديم اللقاح الجديد لجدول تطعيمات الأطفال بأسرع وقت ممكن.







ويرى الخبراء أن اللقاح الجديد سيكون فعالاً في الوقاية من حوالي 73% من متغيرات مختلفة لمرض التهاب السحايا "B".