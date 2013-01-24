اللقيمات الصغيرة تشعر الإنسان بالشبع أسرع من الكبيرة آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

من يريد الحفاظ على الحمية الغذائية ولا يستطيع التخلي عن تناول الطعام أمام التلفزيون، عليه أن يجبر نفسه على تناول الطعام بقضمات صغيرة. هذا ما ينصح به باحثون من جامعة "فاجنينجن" الهولندية بناء على تجربة أجريت على 53 شخصاً.



فقد توصل الباحثون من خلال دراستهم إلى أنه من الممكن خفض حوالي 30% من كمية الطعام التي يتناولها الفرد إذا تناول الطعام على قضمات صغيرة، حتى لو كان يشاهد التلفزيون.



وأجرى الباحثون تجربتهم انطلاقاً من دراسات سابقة أظهرت أن الإنسان يتناول في المعتاد كميات طعام أكبر من المعتاد عندما يكون انتباهه منصرفاً إلى شيء آخر، مثل مشاهدة التلفزيون، لكن التجربة الجديدة للباحثين الهولنديين أثبتت نتيجة عكسية شريطة أن تكون لقيمات الطعام التي يتناولها الفرد خلال مشاهدة التلفزيون صغيرة.



وقام الباحثون بتقسيم المجموعة الخاضعة للتجربة إلى ثلاث، وقدموا لأفراد كل مجموعة حساء طعام خلال مشاهدة التلفزيون، وطلبوا من الأولى تناول الحساء برشفات صغيرة بالملعقة، والثانية برشفات كبيرة، وأتاحت للثالثة حرية تحديد الكمية التي ترشفها، وتركوا الجميع يتناولون الكمية التي يريدونها من الحساء حتى يشعروا بالشبع. وأظهرت التجربة، التي نشرها الباحثون في دورية "بلاس وان"، أن الأفراد الذين تناولوا حساءهم على رشفات صغيرة شعروا بالشبع رغم تناولهم كمية أقل مقارنة بالذين تناولوا الحساء على رشفات كبيرة.



ورأى الباحثون، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن شركات المواد الغذائية من الممكن أن تساهم في مكافحة السمنة المفرطة إذا قدمت منتجاتها على هيئة لقيمات صغيرة.