مياه هنا تنفي شائعات حول جودة منتجها آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

نفى العضو المنتدب لشركة مياه "هنا"، أحمد حمود الذياب، ما تردد من شائعات في بعض المواقع الإلكترونية والرسائل النصية، مفادها بأن مياه "هنا" تسببت في مشاكل صحية.







وأوضح الذياب أن منتجات الشركة معتمدة لدى شركة أرامكو السعودية ومستشفيات وزارة الصحة السعودية وعديد من الدوائر الحكومية والرسمية، وحاصلة على شهادة المواصفات والمقاييس السعودية، ولديها شهادات عالمية عدة، منها شهادة الآيزو والحاصلة عليها من معهد المواصفات البريطاني، كما أنها عضو في الاتحاد الآسيوي لمياه الشرب المعبأة.



وأضاف أن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة والراسخة على مستوى السوق السعودي، وحريصة كل الحرص على أهمية تطوير الصناعة المحلية من خلال الكوادر البشرية المؤهلة التي تعمل ضمن طاقم الشركة في المصنع الذي يشرف عليه الكثير من المهندسين والفنيين أصحاب شهادات عالية المستوى وخبرة متعددة وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والمراقبة الدورية اليومية التي تحصل من خلال الإنتاج اليومي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في السوق المحلي لمدة تتجاوز 30 عاماً.



وقد قامت شركة الحمراني "فوكس" بإصدار خطاب رسمي تنفي علاقاتها بالشائعة التي ظهرت مؤخراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما ذكر جملة وتفصيلاً.