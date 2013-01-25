دراسة تحذر من تقديم الأطعمة الساخنة في أوعية الميلانين

تناول طعام ساخن في أطباق مصنوعة من مادة الميلانين يزيد من مخاطر الإصابة بتكوّن حصوات الكلى، كما ذكرت دراسة تايوانية حديثة.وفي هذه الدراسة التي نشرت مؤخراً بجريدة "JAMA Internal Medicine"، اكتشف الباحثون أن مقداراً من مادة الميلانين التي تتعرض للتمدد مع سخونة الطعام تزيد من فرص تكوّن حصوات الكلى.وقد قام فريق البحث من جامعة "Kaohsiung" الطبية بتايوان بعمل تحقيق استقصائي عن تناول الشوربة الساخنة في أوعية مصنوعة من مادة الميلانين مع قياس مقدار الميلانين في بول أفراد العينة.

وتشير المعلومات إلى أن التعرض الدائم لجرعات صغيرة من مادة الميلانين ربما يرتبط بتكوّن الحصوات في الجهاز البولي عند الأطفال والبالغين على حد سواء.



وقد قام الباحثون في هذه الدراسة بالاستعانة بـ6 رجال و6 نساء ليقسموهم لمجموعتين: الأولى تناولت 500 مللتر من الشوربة الساخنة في وعاء من الميلانين، والمجموعة الثانية تناولت الشوربة الساخنة في وعاء مصنوع من الخزف.



وبعد مرور 12 ساعة من تناول الشوربة أخذت عينة من بول المشاركين لتحليلها.

وبعد فترة ثلاثة أسابيع أخرى طلب من المجموعة التي أكلت في أوعية خزفية تناول الطعام في أوعية مصنوعة من مادة الميلانين، وكذلك المجموعة التي تناولت الشوربة في أوعية من الميلانين تناولت الطعام الساخن في أوعية مصنوعة من الخزف، وقد طلب من المشاركين إعطاء عينة من البول مرة ثانية للمقارنة.



وقد أوضحت النتائج أن إجمالي مادة الميلانين التي خرجت مع البول بعد 12 ساعة من تناول الطعام كانت 8.35 مليغرام من الأوعية المصنعة من الميلانين، بينما لم تتجاوز 1.31 مليغرام جراء تناول الطعام في أوعية خزفية.



من هنا خلص الباحثون إلى أن أدوات المائدة المصنعة من مادة الميلانين تفرز مقداراً كبيراً من مادة الميلانين عند استعمالها لتقديم طعام ساخن جداً. من هنا يحذر الباحثون من تكرار استخدام أوعية مصنعة من مادة الميلانين في تقديم الطعام الساخن.