ضريبة الكعب العالي كسور في العظام والتواء بالكاحل آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دبي - قناة العربية

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

تتجاهل النساء المخاطر الصحية التي تسببها بعض الأحذية، لاسيما ذات الكعب العالي، ولكن هناك أحذية تؤثر أكثر من غيرها. وطالما حذر أخصائيو القدمِ النساءَ من مخاطر انتعال أحذية عالية الكعب، لأنه يزيد من مخاطر الكسور في العظام وآلام والتواء الكاحل.



وتتراوح مخاطر الأحذية على القدمين تبعا لشكلها ونوعها، فهناك أنواع تؤثر أكثر من غيرها، فالأحذية المغلقة عند كعب القدم تسبب آلاما شديدة على الجزء الخلفي من القدم، فاحتكاك الحذاء يسبب نتوءات وجروحا واحمرارا في الجلد وألما في وتر العرقوب الموجود في مؤخر الساق.



أما الأحذية ذات الكعب العالي جدا، فتعرض باطن القدم لضغط كبير، فالضغط المستمر يضر بالعظام والأعصاب المحيطة.



والأحذية ذات الكعب العالي العريض، أفضل من الأنواع السائدة من الكعب العالي النحيف، فميزة هذا الحذاء في أنه يعطي مساحة أكبر للقدم ويوزع الوزن بشكل متساو، ما يقلل من حدوث الالتواءات والسقطات، ورغم ذلك ينصح الأطباء بالتقليل من ارتدائه لأنه بدوره يسبب ضغطا على باطن القدم كسائر الأحذية ذات الكعب العالي.



بالنسبة للأحذية الضيقة من الأمام، قد تبدو أنيقة، ولكنها تؤذي أصابع القدمين، ومع مرور الوقت تسبب آلاما في الأعصاب وتورما وكدماتٍ في منطقة الأصابع، وخاصة مسمار الإصبع.



وليست كل الأحذية المسطحة مناسبةً، فالأحذية المسطحة المشابهة لأحذية الباليه لا تدعم القدم، ما يسبب آلاما في الركبتين والظهر، وقد يؤدي ذلك إلى التهاب الرباط الأخمصيّ في القدم. وفي حال انتعال هذا النوع من الأحذية، يُنصح بوضع وسادات القدم لدعمها ولتخفيف الضغط.



أما الأحذية المفتوحة، فلا توفر حماية كافية للغاية، فاحتمالات إصابة القدم بجروح أو شظايا كبيرة موجودة، وينصح الخبراء مرضى السكري بعدم انتعال هذا النوع من الأحذية المفتوحة، لأن الجروح والخدوش البسيطة قد تؤدي إلى مضاعفات. وينصح بارتدائها من النوع المبطن الذي يحمي باطن القدم.



وبشكل عام، ينصح الخبراء بتفادي الأحذية ذات النوعية الصلبة، واختيار القياس المناسب، حيث إن الاحتكاك المستمر يهيج مفاصل القدم ويؤدي إلى التهابات فيها، وعدم تجاوز طول الكعب لخمسة سنتيمترات.