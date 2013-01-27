عقار قاتل لعلاج حب الشباب يحدث طوارئ في فرنسا آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: باريس - رويترز

فتحت الهيئة المعنية بالرقابة على الصحة في فرنسا تحقيقا بشأن عقار (ديان-35) الذي يستخدم لعلاج حب الشباب، وأيضا كإحدى وسائل منع الحمل بعد أربع حالات وفاة تم الربط بينها وبين هذا الدواء في السنوات الخمس والعشرين الماضية.



وقالت هيئة (آ.إن.إس.إم) الرقابية يوم الأحد إن الدواء الذي تنتجه شركة باير الألمانية للمستحضرات الدوائية مصرح باستخدامه في 135 دولة، ويباع في أكثر من 116 دولة. وأضافت الهيئة أن نحو 325 ألف امرأة في فرنسا استخدمن العقار، وذكرت أنها ستنشر تقريرها خلال أيام.



وقالت الهيئة إنه تم ربط الوفيات الأربع والتي كانت نتيجة الإصابة بجلطة باستخدام عقار (ديان-35). وأضافت أن تقارير إعلامية أفادت بأن هناك ثلاث وفيات أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بالعقار، وكانت نتيجة مشاكل صحية أخرى.



ويقضي دواء (ديان-35) الذي يباع أيضا تحت اسم (ديانيت) في بعض الدول على حب الشباب عند النساء عن طريق التحكم في عمل الهرمونات، وفقا لما ذكرته عدة مواقع الكترونية. ويستخدم العقار أيضا كوسيلة لمنع الحمل.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت الهيئة إنها تدرس احتمال الحد من استخدام الجيل الثالث والرابع من أقراص منع الحمل، بعد أن قاضت امرأة شركة باير بشأن مزاعم عن آثار جانبية، مثل حدوث جلطات.