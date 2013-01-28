استخراج جنين من بطن رضيع في اليمن بجراحة نادرة آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: صنعاء - وام

استخرج فريق طبي جنيناً من بطن طفل لم يتجاوز شهره السابع، وذلك في عملية جراحية نادرة أجريت في مستشفى اليمن الدولي بمدينة تعز.



وقال رئيس الفريق الطبي، الدكتور أنور عقلان، إنه تم استخراج جنين عمره 3 أشهر من بطن طفل، في ظاهرة صحية نادرة الحدوث في العالم.



وخضع الطفل للجراحة بعد أن أكد التشخيص الطبي وجود حالة "ترتوما" ناضجة وبداخلها أكثر من نسيج، أثبت أن هناك جنيناً داخل بطن الطفل عندما تم الكشف عليه في الشهر الثالث.



وأشار عقلان إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتسمى "البراستك تويك"، وهي عملية وجود جنين داخل جنين، أو ما يسمى الجنين الطفيلي، وهي حالة نادرة، حيث سجلت في التاريخ الطبي 1 من 500 ألف حالة ولادة.



وقال إن هذه الحالة هي أول حالة تكتشف في اليمن، مؤكداً أن حالة الطفل مستقرة وفي صحة جيدة، وليس هناك ما يبعث على القلق.