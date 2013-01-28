5 خطوات لحماية صحة الفم والأسنان آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: دبي - منال علي

يجب أن يكون تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً أمراً غير قابل للمناقشة في المنزل، خاصة مع زيادة معدلات إصابة أسنان الأطفال بالتسوس، ففي بلد مثل الولايات المتحدة تصل نسبة الأطفال المصابين بالتسوس بين سن عامين وخمسة أعوام إلى 25%، حسبما أشار مركز الوقاية من الأمراض بأمريكا، مضيفاً أن أمراض الأسنان عند الأطفال تمثل أحد الأسباب الأولى لزيارة غرف الطوارئ بالمستشفيات كل عام.



أما عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على صحة اللثة والأسنان عند الأطفال فهناك خمسة أشياء يجب اتباعها:



1- المبادرة بزيارة طبيب الأسنان في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، حيث تقول د. جويل بيرج، رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، إن التدخل المبكر يمكن أن يمنع تسوس الأسنان، فيجب فحص أسنان الطفل منذ بلوغه العام الأول أو عندما تظهر أسنانه الأولى، حيث يتأكد الطبيب من صحة بزوغ الأسنان، مع تقييم إمكانية تعرضه لمشاكل في المستقبل.



كما أن زيارة طبيب الأسنان بانتظام قبل سن الثالثة تجعل الطفل يعتاد على هذا الفحص الدوري لأسنانه، الأمر الذي يقلص من مخاوف تلك التجربة.



2- تناول طعام صحي، فالكثير من الأمهات يعتقدن أنهن يحمين أطفالهن من التسوس بمنعهم من تناول الحلوى المسكرة، في حين أن السكر يتواجد في الألبان البودرة والسائلة والعصائر والفاكهة.



من هنا يجب على الأم التأكد من تقديم نظام صحي متوازن للطفل، مع تجنب الأطعمة المحلاة والتي تحدث التصاقاً بالأسنان، حيث ينصح الأطباء بتقديم العصير أثناء الوجبات فقط والمياه بينهما، ولا تجعلي الطفل يذهب للفراش ومعه زجاجة عصير.



3- العناية بأسنان الرضيع، فعلى الرغم من أن أسنان الرضع يتم استبدالها، فإنه من المهم الاهتمام بها، لأن هذه الأسنان اللبنية تحفظ مكان الأسنان الدائمة التي سوف تظهر لاحقاً وتؤثر في قدرة الطفل على الحديث ومضغ الطعام جيداً.



كما أن إصابة أسنان الطفل اللبنية بالتسوس تتسبب في تسوس الأسنان الجديدة بالمشكلة كذلك.



وينصح الأطباء ما قبل ظهور الأسنان أن تنظف الأم لثة الطفل بقطعة قماش نظيفة بعد الرضاعة، وإذا كان الطفل لديه أسنان يجب تنظيفها مرتين يومياً صباحاً وقبل الذهاب للفراش وإن أمكن أكثر من ذلك.



4- أعطي المثل لطفلك في اتباع العادات الصحية الجيدة، فيتفق الخبراء على عدم قدرة الأطفال على تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل سليم حتى بلوغ سن الثامنة، لهذا على الأبوين جعل مسألة تنظيف الأسنان عادة متبعة في المنزل كله.



وأشارت الدراسات إلى أنه عندما يكون للآباء عادات صحية سليمة فإن الأطفال يتبعون نفس تلك العادات في حياتهم، لهذا ينصح بجعل طفلك يشاهدك وأنت تنظفين أسنانك بالفرشاة بل واصطحبيه لزيارة طبيب الأسنان الخاص بك.



5- اجعلي من عملية الحفاظ على صحة الأسنان أمراً يبعث على السعادة والمرح لطفلك، فإذا تمكنت من ذلك سوف يحرص طفلك على اتباع تلك العادة الصحية.