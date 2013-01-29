الأخبار السيئة تزيد الرغبة في تناول الطعام آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: دبي - منال علي

أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الاستماع إلى الأخبار السيئة كثيراً تدفع الأشخاص لتناول المزيد من الطعام. لهذا ينصح الباحثون الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن تجنب مثل تلك الأخبار المحبطة.



في هذه الدراسة وجد الباحثون أن أفراد العينة الذين أبلغوا برسائل متعددة عن أوقات عصيبة تناولوا كميات من الطعام تزيد بنسبة 40% عمن وصلت إليهم أخبار محايدة ليس لها تأثير على حالتهم المزاجية، بل تبين أن الأخبار السيئة دفعت الأشخاص لتناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية.







في أحد الاختبارات قيل لأفراد العينة أن أحد أوعية الحلوى يحتوي على سعرات حرارية أعلى من الآخر، وهو أمر غير صحيح، ثم عرض على المشاركين صور تحتوي إما على جملاً محايدة أو عن كفاح ومحن، تبين بعدها أن المجموعة التي شاهدت جمل الصعاب تناولوا الحلوى التي يعتقدون أنها تحوي على سعرات حرارية أعلى بكميات أكثر بنسبة 70% عن الحلوى الأخرى.



وصرح كاتب الدراسة جوليانو لاران أستاذ التسويق المساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة ميامي الأمريكية قائلا : "من الواضح أن مذاق الطعام لم يكن السبب وراء تناول تلك الكميات من الحلوى ذات السعرات الحرارية العالية، ولكن رغبة المشاركين وحاجتهم لسعرات حرارية عالية".