النشاط الجنسي لدى الرجل ينخفض مع قيامه بالأعمال المنزلية

يبدو أنه كلما كرّس الرجل المتزوج وقتاً أكبر للقيام بالأعمال المنزلية كالطبخ أو التسوق، تراجع نشاطه الجنسي، حسب ما تؤكد دراسة نشرت في عدد فبراير/شباط من مجلة علم النفس الأمريكية.

والعكس صحيح في حال أمضى الرجل وقتا أطول في العناية بالسيارة أو الحديقة، حسب ما جاء في الدراسة التي تحمل عنوان "المساواة والأعمال المنزلية وتواتر العلاقات الجنسية في الزواج" والتي تشير نتائجها إلى "أهمية الأدوار المخصصة تقليديا لكل من الرجل والمرأة في تواتر العلاقات الجنسية في الزواج".

وفي هذا السياق، يقول الباحث سابينو كورنريتش المشرف على الدراسة أن "الأزواج يقيمون علاقات جنسية أقل إذا كان الرجل يشارك بشكل كبير في المهام المخصصة تقليديا للمرأة". ويضيف أن "الأزواج يقيمون علاقات جنسية أكثر في حال كان الرجل يهتم بشكل أكبر بالمهام المخصصة له تقليديا كالاعتناء بالحديقة والسيارة وتسديد الفواتير".

لكن نتائج الدراسة التي تستند إلى استمارة ملأها 7 آلاف وشخصان لا ينبغي أن تدفع الرجال إلى التخاذل في ما يتعلق بالأعمال المنزلية. فرفض المشاركة في الأعمال المنزلية يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين وإلى عدم الرضا لدى الزوجة التي لها دور أيضا في النشاط الجنسي، حسب ما يحذر الباحثون.

