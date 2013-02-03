العربات والتلفاز سبب تأخر المشي لدى الأطفال

أصدرت الحكومة البريطانية تحذيراً للعائلات يفيد أن استخدام العربات بشكل مفرط والإكثار من مشاهدة التلفاز قد يؤديان في النهاية إلى تأخير المشي لدى الأطفال إلى ما بعد سن الثلاث سنوات.

وقالت كبيرة المستشارين لشؤون مشاكل الأسرة في الحكومة البريطانية، لويس كاسي، إن الأطفال الذين يقضون أوقاتاً طويلة مقيدين بالعربات التي تستخدمها الأمهات، ومن ثم يغادرونها لقضاء وقت آخر في الجلوس أمام التلفاز يتأخرون في المشي إلى ما بعد سن الثالثة، محذرةً العائلات من عدم الانتباه إلى ذلك ربما يتسبب في النهاية بمشاكل في قدرات أبنائهم على الحركة.

وأوضحت كاسي خلال اجتماع في لندن لمجموعة من المراكز المتخصصة بمشاكل الطفولة أن التأخر في المشي لدى الأطفال أصبح ظاهرة بسبب الاستخدام المفرط للعربات والتلفاز، حتى إن أحد الأطفال في إنجلترا يعاني من مشاكل في المشي ومشاكل في مضغ الطعام للأسباب ذاتها.

وتدير كاسي برنامجاً حكومياً في بريطانيا لعلاج مشاكل الأسرة، وتبلغ موازنة هذا البرنامج 450 مليون جنيه إسترليني، بحسبما أوردت جريدة "صنداي تايمز"، التي نقلت تصريحات المستشارة أيضاً.

