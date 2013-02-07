بعد 8 سنوات زواجاً دون إنجاب.. سيدة مصرية تضع 5 توائم



وضعت سيدة مصرية من إحدى قرى محافظة المنيا، 5 توائم خلال عملية ولادة طبيعية، ظهر اليوم الخميس، من بين التوائم 3 ذكور و2 إناث.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن الدكتور إبراهيم متولي، مدير مستشفى ملوى العام، الذي أشرف على عملية ولادة التوائم قوله، إن المستشفى استقبل السيدة نتعة سعد حسين، البالغة من العمر 37 سنة، وهي ربة منزل وتقيم بقرية "أبو قلته" في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بالطريقة الطبيعية دون اللجوء للتدخل الجراحي.

وأضاف متولي أن عملية الولادة استغرقت 3 ساعات، وتم تزويد السيدة بكيسي دم أثناء الولادة، وأن متوسط وزن الجنين كيلو ونصف الكيلوغرام، وقد تم نقل التوائم إلى حضانات العناية المركزة.

وأشار متولي إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث، ونسبة حدوثها واحد في المليون، وأن سبب الولادة المتعددة تحدث في حالات تناول السيدة أدوية منشطة للتبويض، ووجود تاريخ عائلي للتوائم أو التلقيح الصناعي لأكثر من بويضة، أو الحقن المجهري في حالة وضع أكثر من بويضة، وأن هذا النوع من الحمل يمثل خطورة على الأم والتوائم معاً بالنسبة للأم يتسبب في تسمم الحمل، والإجهاض والنزيف قبل وبعد الولادة، أما بالنسبة للتوائم فيكونون عرضة للتشوهات والتهاب في الرئة، خاصة صعوبة التنفس.

وقال سيد مرزوق حسن، والد التوائم، البالغ من العمر 40 عاماً، إنه تزوج منذ 8 سنوات، وإن زوجته أجهضت في حملها الأول بعد عام من الزواج، ومنذ ذلك الوقت لم يحدث حمل، وأنه يدعو الله أن يكتب الحياة لجميع التوائم الخمسة.