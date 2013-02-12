مخاطر خلف أبواب صالونات التجميل

يبدو أن بعض الخدمات في صالونات التجميل تشكل خطرا على الصحة، وقد تتسبب في التهابات فطرية واحمرار في الوجه، ولكن خبراء الصحة أعطوا نصائح في كيفية الحفاظ على صحة جيدة وجميلة.

فعلى الرغم من أن زيارة صالونات التجميل غرضها التجمل والاسترخاء، إلا أن البعض يجهل وجود مخاطر صحية في بعض الخدمات أو العلاجات التجميلية.

فمثلا تشميع الأذن، الذي يُفترض أنه يُزيل الشمع والشوائب والترسبات ويحسن السمع، يشكل خطرا كبيرا على صحة الأذن، فإدخال شمعة طويلة بقمع قد أُحرق جوفها في الأذن قد يسبب حروقا وثقوبا في طبلة الأذن، إضافة إلى حدوث انسداد في قناة الأذن، وهذه المخاطر قد تتسبب في حالات قصوى بفقدان السمع.

وينصح الخبراء بالذهاب إلى طبيب مختص لإزالة الزائد الشمع عند الشعور بألم من انسداد الأذن.

أما عن تنظيف أظافر اليدين والقدمين، فاستخدام أدوات تنظيف غير معقمة يسبب العدوى البكتيرية والفطرية ونمو الأظافر داخل لحم الأصابع.

لذا ينصح خبراء الصحة العامة باستخدام أدوات تنظيف شخصية، لضمان عدم انتقال أي عدوى، ووجوب التأكد من نظافة حوض القدمين. وبالنسبة لعلاجات تنظيف الوجه، قد تحدث ندوبا دائمة وحروقا والتهابا في بشرة الوجه إذا أجريت عند غير مختص. لذلك يفضل الذهاب إلى عيادات مختصة بتنظيف الوجه، وعدم الإفراط في الخضوع لجلسات التنظيف، واستخدام مرطبات ومواد مناسبة خاصة إذا كانت البشرة حساسة.

