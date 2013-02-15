ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يزيد مخاطر الإصابة بأزمات قلبية

حذرت دراسة أمريكية حديثة من مشكلة ارتفاع ضغط الدم عند السيدة الحامل، مؤكدة أن إصابة السيدة بضغط الدم المرتفع في مرحلة ما من الحمل تجعلها أكثر عرضة للوفاة بأزمة قلبية في مرحلة متقدمة من العمر خمس مرات أكثر ممن لم تُصَب بتلك المشكلة أثناء الحمل.



كما تؤكد الدراسة أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء فترة ما من الحمل تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى والبول السكري بجانب مشاكل القلب.



ورغم أنه من الممكن أن يرتبط ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل بحالة ما قبل تشنج الحمل الخطيرة التي تصيب واحدة من بين كل عشر سيدات، فإن الباحثين في هذه الدراسة ركزوا على السيدات اللاتي يعانين من مشكلة ضغط الدم المرتفع فقط دون ارتباطها بحالات تشنج الحمل.



وتم في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في جريدة Circulation تصنيف جميع السيدات ممن لا يعانين من مخاطر منخفضة في الحمل، وقد تم اختيار السيدات اللاتي وضعن أطفالهن عام 1966 وتمت متابعة حالتهن لأربعين عاماً تالية.



وقد تبين أن السيدات اللاتي أصبن بارتفاع في ضغط الدم كنّ أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في مرحلة لاحقة من حياتهن مرتين أكثر ممن لم يعانين من تلك المشكلة طوال فترة الحمل.



كما تبين أن من سجلن ارتفاعاً في ضغط الدم ولو مرة واحدة أثناء الحمل يكنّ أكثر عرضة للوفاة بأزمة قلبية مرتين إلى خمس مرات أكثر ممن لم يصبن بهذه المشكلة.