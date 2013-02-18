مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي "هـ" في جنوب السودان



حذرت الأمم المتحدة من انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي "هـ" (Hepatitis E) في معسكرات اللاجئين بجنوب السودان، حيث إنه تسبب في وفاة 111 شخصا منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بعد أن تحول إلى مرض مستوطن في المنطقة.

ويرجح المتحدث الرسمي لوكالة الأمم المتحدة للاجئين اندريان إدوارد أن يكون تدفق اللاجئين من دول مجاورة للسودان لهذه المعسكرات وراء الانتشار السريع لهذا المرض الفيروسي المعدي الخطير الذي يصيب الكبد.

ويشير إدوارد إلى أن هذه المعسكرات سجلت 6,017 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي "هـ" والذي ينتشر من خلال الطعام والماء الملوث.

ويشير المسؤول الدولي إلى أن أغلب الحالات وجدت في معسكر "يوسف باتيل" في ولاية أعالي النيل، والذي يتضمن ما يقرب من 37,229 لاجئا ممن هربوا من القتال بين المتمردين والحكومة السودانية.

ويعتبر الالتهاب الوبائي "هـ" من الأمراض الوبائية المرتبطة بتلوث المياه، وقد تسبب في كوارث وبائية عديدة في عدة بلدان منذ اكتشافه عام 1955 في الهند. وتتراوح فترة حضانة الفيروس بين أسبوعين و9 أسابيع.

ويعتبر الأشخاص بين 15-40 سنة أكثر عرضة للإصابة به. كما أن النساء الحوامل أكثر المعرضين بشكل خاص للإصابة بهذا الفيروس، وتكون نسبة الوفاة لديهن أعلى بكثير، إذ ربما تصل إلى 20% مقارنة بأقل من 1% عند الآخرين.

