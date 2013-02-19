حالة نادرة.. أمريكية تضع 4 توائم متطابقين

أعلن مستشفى في مدينة هيوستن، يوم الاثنين، أن سيدة من ولاية تكساس الأمريكية، أنجبت 4 أطفال يوم 14 فبراير/شباط الجاري، الذي يوافق عيد الحب، وهم عبارة عن مجموعتين من التوائم المتطابقة في حالة تحدث مرة واحدة بين كل سبعين مليون حالة.



وقال بيان صحافي نشره مستشفى تكساس للنساء بمدينة هيوستن، إن تريزا مونتالفو (36 عاماً) وضعت الأربعة بعد 31 أسبوعاً من الحمل من خلال عملية قيصرية بالمستشفى.

ولم تكن تريزا ولا زوجها مانويل مونتالفو يستخدمان أي عقاقير للخصوبة، وكانا يأملان فقط في إنجاب أخ أو أخت لابنهما ممفيس البالغ من العمر عامين.

وفي أسبوعها العاشر من الحمل، أبلغ الطبيب تريزا أنها حامل في توأمين، وفي زيارة تالية أبلغها الطبيب بأنه اكتشف نبضات قلب ثالث. وأبلغت الأسرة فيما بعد أن عليها انتظار مجموعتين من التوائم.

وتحدث احتمالات إنجاب مجموعتين من التوائم بشكل طبيعي مرة كل سبعين مليون حالة، بحسب ما ورد في بيان المستشفى. واشترك اثنان من الأطفال الأربعة في مشيمة واحدة، واشترك الآخران في مشيمة أخرى.

وولد ايس وبلاين في تمام الساعة 8:51 في الرابع عشر من فبراير/شباط، وكان وزنهما 1.46 كيلوغرام و1.79 كيلوغرام على الترتيب، وتبعهما كاش وديلين بعد دقيقة واحدة وكانا يزنان 1.33 كيلوغرام و1.53 كيلوغرام.

وقالت تريزا مونتالفو: "حاولنا الالتزام بالترتيب الأبجدي عند تسميتهم. ولم نكن نتوقع ذلك، فقد أردنا واحداً فرزقنا بأربعة".

