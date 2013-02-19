وجبات الدجاج والبطاطس والبصل المقلية خطر يهدد صحة الكبد

حذرت دراسة أمريكية حديثة من تأثير الأطعمة المقلية على صحة الكبد، مؤكدة أن تأثير تناول الأطعمة كالدجاج المقلي والبطاطس وحلقات البصل المقلية تغير من إنزيمات الكبد بقدر يماثل ذلك الذي يحدث عند إصابة الشخص بمرض الكبد الوبائي.



وشرح الدكتور درو أوردون مؤلف كتاب "Better in 7" أنه "بعد مرور شهر من تناول تلك الأطعمة بشكل منتظم، تحدث تغيرات واضحة في الكبد. فبالإضافة لما تسببه هذه الأطعمة من زيادة بنسبة الكولسترول وزيادة الدهون في محيط الخصر، فإنها تحدث تغيرات في إنزيمات الكبد تشبه الضرر الحادث لمرضي الكبد الوبائي، وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية للإصابة بالفشل الكبدي".



وقد أشار الطبيب أيضاً لمخاطر الإكثار من تناول البطاطس المقلية بسبب المكونات التي تضيفها مطاعم الوجبات السريعة على البطاطس عند طهيها. وقال: "نعلم أنهم يضيفون الملح للبطاطس المقلية، التي تطهي في كم هائل من الدهون. كما أنهم يضيفون السكر للوصول للون الذهبي المحبب. وهذه تعد ضربة ثلاثية".



يذكر أن في الولايات المتحدة ما يقرب من 160,000 مطعم للوجبات السريعة تقدم الطعام إلى ما يقرب من 50 مليون شخص يومياً. والأطعمة المقدمة في هذه المطاعم تحتوي على كميات هائلة من السعرات الحرارية الناتجة عن الدهون والسكريات.