ممارسة الرياضة لـ10 دقائق يومياً تطيل العمر

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق يومياً (كالمشي السريع) كفيلة بزيادة العمر الافتراضي للشخص بمتوسط 1.8 عام، مقارنةً مع الأشخاص الأقل نشاطاً.



وتشير الدراسة إلى فوائد أخرى متعددة لممارسة الرياضة تتسبب في تصبب العرق لفترة تتراوح بين 10 و20 دقيقة يومياً.



ومن هذه الفوائد زيادة نسبة الكولسترول الجيد بنسبة 5% وتقليل فرص الوفاة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 10%، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 14%.



كما أن ممارسة الرياضة يومياً ولو لفترة بسيطة يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 18%، وتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب نتيجة ضغوط العمل بنسبة 50%، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والعته وغيرها من أمراض الشيخوخة بنسبة 60%.