الأطعمة الغنية بعنصر الحديد تخفف من أعراض الطمث



كشفت دراسة حديثة أن الأطعمة الغنية بعنصر الحديد تقلل فرص إصابة النساء بمتلازمة ما قبل الطمث.



وتوصل الباحثون من جامعة ماساتشوستس الأمريكية إلى هذه النتيجة بعد دراسة، استغرقت 10 سنوات، وشملت 3000 امرأة تناولن أطعمة غنية بالحديد.



وأفاد الباحثون بأن النساء اللواتي يتناولن أطعمة غنية بالحديد تقل فرص إصابتهن بمتلازمة ما قبل الطمث بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة باللاتي لا يتناولن تلك الأطعمة.



ويرجع الباحثون السبب إلى احتواء معدن الحديد على مادة السيروتونين الكيميائية، التي تسمّى في بعض الأحيان هرمون السعادة المُعدِّل للمزاج والمانع للاكتئاب.



وتُعرف متلازمة ما قبل الطمث بأعراض تظهر في الأيام القليلة التي تسبق الدورة الشهرية بسبب التغيرات الهرمونية، ومنها تقلب المزاج، وانتفاخ البطن، وازدياد الشهية للطعام، والتعب، والتوتر، والاكتئاب.



وأخيراً يتوجب التذكير بأن من الأطعمة الغنية بمعدن الحديد اللحوم والأسماك، والبقوليات والخضراوات كالسبانخ والبروكلي.



