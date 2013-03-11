دراسة تؤكد أن اللحوم المصنعة تقلل من عمر الإنسان

أثبتت دراسة سويسرية حديثة، أن الإكثار من تناول اللحوم المصنعة يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للإنسان.

وتقول الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 450,000 شخص أن الأشخاص الذين يتناولون لحوماً صنعة تزيد لديهم مخاطر الموت المبكر بنسبة 44%.

وقالت كاتبة الدراسة سابين روهرمان رئيسة قسم السرطان الوبائي والوقاية بمعهد الطب الوقائي والاجتماعي بجامعة زيورخ "توصيتنا هي أن نقلل قدر الإمكان من تناولنا لهذه اللحوم المصنعة لأقل من 30 جراما في اليوم".

وأضافت " هناك بعض الدلائل على تأثير اللحوم المصنعة في صحة الإنسان، فاللحوم عامة غنية بالكولسترول والدهون المشبعة والتي ربما ترتبط بمرض الشريان التاجي بالقلب، واللحوم المصنعة تعامل أيضاً بالنيترات لتحسين جودتها ولونها ومذاقها، وذلك يسبب تكوين المواد "المسرطنة" والتي ترتبط بمخاطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة".



كما أن كميات الحديد الموجودة باللحوم قد تؤدي كذلك لزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

ويعلق د. ديفيد كاتز مدير مركز بحوث الوقاية بجامعة يال على الدراسة قائلاً: إنها تتفق مع دراسة سابقة ربطت بين اللحوم المصنعة والكثير من المشاكل الصحية التي يواجهها البشر اليوم.



من جانب آخر، فإن تناول الكثير من اللحوم يعني الإقلال من الأطعمة النباتية والتي تعمل على الحماية من الأمراض المزمنة بحسب الدراسة التي نشرت مؤخراً في جريدة BMC Medicine.