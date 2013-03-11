دراسة تكشف أن مستوى الكولسترول بالدم يتغير بتغير المناخ

أشارت دراسة برازيلية حديثة أن مستوى الكولسترول بالجسم ربما يتزايد مع قدوم فصل الشتاء ويتناقص مرة أخرى بزيادة حرارة الجو.

وقال كاتب الدراسة د. فيليب مورا من جامعة Campinas بالبرازيل، "في فصل الشتاء يتناول الناس الكثير من السعرات الحرارية والأطعمة الغنية بالدهون والتي ربما يكون لها أثر سلبي على مستوى الكولسترول السيئ بالدم، كما أن الناس كثيراً ما يقللون من ممارسة التمارين في شهور الشتاء، كما أن قلة التعرض للشمس في شهور الشتاء تؤدي إلى انخفاض في مستوى فيتامين "د" والذي يمكن أن يكون له تأثير على الكولسترول".



وأضاف الباحث أن فصل الشتاء تكثر فيه الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا التي تؤثر أيضا على مستوى الكولسترول.

في هذه الدراسة جمع الباحث بيانات عن أكثر من 227,000 شخص ممن كانوا يراجعون مستوى الكولسترول لديهم بمراكز العناية بمدينة كامبيناس بالبرازيل بين عامي 2008 و2010، ووجد أن التغيرات في مستوى الكولسترول بين الفصول يمكن أن يكون أكبر في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من المناطق التي تكون بها التغيرات المناخية كبيرة بين فصلي الشتاء والصيف.