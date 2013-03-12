دراسة حديثة: مضغ العلكة يحفز الدماغ على التركيز

أكدت دراسة بريطانية حديثة أن مضغ العلكة يفيد ليس فقط في تحسين رائحة الفم، بل في تحفيز قدرات المخ على التركيز. وركز الباحثون على تأثير مضغ العلكة أثناء اختبار ذاكرة يعتمد على السمع.

وقد أجريت التجربة على 38 شخصا قسموا لمجموعتين، كل منهما قامت بمهمة لثلاثين دقيقة تضمنت الاستماع لقائمة من الأرقام من واحد لتسعة قرأت عليهم بصوت مرتفع في ترتيب عشوائي.

وسجلت نتائج المشاركين وفق دقتهم وسرعتهم في رصد ترتيب الأرقام الفردية والزوجية. وجعل الباحثون مجموعة تقوم بمضغ العلكة أثناء العملية والأخرى لا تفعل ذلك.

بشكل عام كان المشاركون الذين يمضغون العلكة أسرع في رد الفعل والتوقيت وأكثر دقة في إعطاء النتائج عمن لم يمضغوا العلكة أثناء الاختبار. وقد كان ذلك واضحاً بشكل خاص مع نهاية المهمة، كما ذكرت الدراسة التي نشرت مؤخراً في الجريدة البريطانية لعلم النفس.

وقالت كات مورجان من جامعة Cardiff "الشيء المثير أن المشاركين الذين لم يمضغوا العلكة كانوا يحققون أداء أفضل قليلاً عند بداية الاختبار، ولكنهم هزموا بنهايته، مما يعني أن مضغ العلكة يساعد في التركيز في المهام التي تتطلب ملاحظة مستمرة لمدة طويلة من الوقت".