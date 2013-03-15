هيئة الدواء الأمريكية: عقار زيثروماكس يؤثر على ضربات القلب

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من التأثير السلبي لنوع من المضادات الحيوية الذي يعرف بـ azithromycin أو Zithroma x زيثروماكس لكونه قد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب بشكل خطير.

وتشير الهيئة إلى أن المرضى الذين يواجهون مخاطر الإصابة بهذه المشكلة هم من يعانون من نقص في مستوى البوتاسيوم والمغنسيوم بالجسم أو من يعانون من ضعف ضربات القلب أو من يتناولون عقاقير لعلاج عدم انتظام إيقاع القلب.

وقد أصدرت الهيئة تحذيرها بعد مراجعة دراسة قام بها باحثون طبيون على العقار، وكذلك دراسة أخرى قامت بها الشركة المصنعة للعقار لتقييم أثر عقار زيثروماكس على تغيير النشاط الكهربائي للقلب.

وتوصي الهيئة بأهمية مراعاة الحالة الصحية لقلب المريض قبل وصف هذا العقار المضاد للبكتريا.

