الشاي الأخضر والقهوة للوقاية من السكتة

أكدت دراسة يابانية حديثة أن تناول الشاي الأخضر أو القهوة كل يوم ربما يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة بنسبة 20%.

وصرح كاتب الدراسة د. يوشيهيرو كوكوبو، رئيس الأطباء بقسم الوقاية من القلب بالمركز القومي للقلب بأوزاكا أن "تناول الشاي الأخضر أو القهوة كل يوم قد يفيد في الوقاية من السكتة".

وأضاف: "إذا لم تكن على استعداد لتحسين أسلوب حياتك فحاول تجنب السكتة بشرب الشاي الأخضر كل يوم".

ويفسر الباحث ذلك التأثير الوقائي لتلك المشروبات في مكوناتها التي قد تمنع تجلط الدم.

كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة مضادة للأكسدة والالتهابات، كما أن بعض المواد الكيماوية بالقهوة مثل chlorogenic acide حمض الكلوروجنيك ربما يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة لأنه يقلل من فرص الإصابة بالبول السكري (النوع الثاني) كما أوضح الباحث.

ومادة الكافيين الموجودة بالقهوة لها تأثير على مستوى الكولسترول وضغط الدم وربما تتسبب في تغيرات في الحساسية للأنسولين الذي يؤثر في سكر الدم.

ويعلق د. رالف ساكو، الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية على هذه الدراسة قائلاً إنها لا تعطي الدليل الدامغ على أن تقليل مخاطر السكتة يأتي نتيجة تناول القهوة والشاي.

إلا أنه عاد وأشار إلى دراسات سابقة تحدثت عن التأثير المفيد للقهوة والشاي على صحة المخ, "لهذا فإن الأدلة تتراكم لتؤكد إمكانية تحسين صحتنا من خلال تناول أشياء بسيطة يومية".

وقام الباحث في هذه الدراسة التي نشرت مؤخراً في جريدة السكتة, بجمع بيانات عما يقرب من 83,000 رجل وامرأة ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 عام. وقد سئلوا جميعاً عما إذا ما كانوا يشربون الشاي الأخضر أو القهوة.

وخلال فترة الدراسة التي استمرت لما يقرب من 13 عاما واصل الباحثون متابعة تقارير المستشفيات وشهادات الوفاة وبيانات عن حالات الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة.

وقد وجد الباحثون أن من كانوا يتناولون فنجان قهوة على الأقل باليوم قد قلت لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة بنسبة 20%، بالمقارنة بمن لا يشربون الشاي الأخضر إلا نادراً, الأشخاص الذين يتناولون قدحين إلى ثلاثة أقداح من الشاي الأخضر كل يوم تقل لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة بنسبة 14% وكلما زادت كميات الشاي التي يتناولها الشخص زادت نسبة الوقاية من السكتة.

وقد تبين أن من يتناولون قدحا من القهوة أو قدحين من الشاي الأخضر باليوم تقل لديهم مخاطر الإصابة بنوع من السكتة يعرف بالسكتة النزيفية التي تحدث نتيجة انفجار أحد أوعية الدم بالمخ مسببا نزيف المخ وذلك بنسبة 32%.

وللتأكد من علاقة هذه النتيجة بشرب الشاي والقهوة أخذ الباحث في اعتباره عدة عوامل أخري مثل السن والنوع والتدخين وشرب الكحوليات والوزن والنظام الغذائي وممارسة التمارين البدنية.

