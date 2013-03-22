أغلبية الأطباء البريطانيين يصفون أدوية وهمية

اعترف كل الأطباء العموميين تقريباً في بريطانيا (97% منهم) بأنهم وصفوا أدوية وهمية للمرضى، وأقر أكثر من ثلثهم بأنهم يلجأون إلى هذه الحيلة مرة في الأسبوع، على ما جاء في دراسة نشرها جامعيون.

وقال 97% من الأطباء إنهم وصفوا "أدوية وهمية غير نقية"، أي علاجات أو فحوص لا آثار لها على المرض المعني، مثل تناول المضادات الحيوية لمكافحة الفيروسات، علماً أن هذه الأخيرة لا تؤثر إلا في الجراثيم.

واعترف 12% من الأطباء بأنهم وصفوا للمرضى "أدوية وهمية نقية" لا تحتوي على جزيئات صيدلانية، مثل مكملات السكر ومحاليل الملح، وفق ما جاء في هذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أوكسفورد وساوثهامبتن (جنوب إنكلترا). وفي هذا السياق، شرح جيريمي هوييك، أحد القيمين على هذه الدراسة التي شملت 783 طبيباً، أن الأدوية الوهمية تحسن وضع المرضى، في نظر الأطباء، من خلال التأثير عليهم النفسية.

يذكر أنه بحسب الهيئة الناظمة لقطاع الأطباء البريطانيين، لا يعتبر اللجوء إلى الأدوية الوهمية أخلاقياً، إلا في حالات التجارب السريرية، عندما تسمح هذه الأدوية بمقارنة آثار عقار ما عند المرضى الذين يتناولونه، وهؤلاء الذين يأخذون الأدوية الوهمية.

وصرحت نقابة الأطباء البريطانيين الخميس أن "وصف الأدوية الوهمية يعني غش المرضى الذين يعتبرونها أدوية فعلية".