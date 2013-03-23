الرياضة ضرورية لتعزيز صحة المرأة

قدمت استشاري أمراض نساء وولادة، الدكتورة فايزة الرياطي، نصائح وقائية لتعزيز صحة المرأة بعد انقطاع الطمث، جاء ذلك في صحيفة "الشرق" التي نشرت هذه النصائح.

ومن أهم النصائح ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، حيث إن أسلوب الحياة الصحي يمكن في أن يقلّص خطورة أمراض القلب، وتناول نظام غذائي متوازن مع حصة كالسيوم كافية (1500 ميللغرام يومياً)، يمكن أن يساعد في الوقاية من ترقق العظام.

وأيضاً عمل فحوص دورية لقياس الكوليسترول، والشحوم، وسكر الدم بعد الصوم، لتقييم احتمال خطورة الإصابة بأمراض القلب. عمل أشعة مزدوجة الطاقة، وقياس استقلاب العظام في البول يمكن أيضاً أن يزود بمعلومات عن خطورة ترقق العظام.

كذلك القيام بفحص وصور الثدي الدورية ستكون ضرورية لاكتشاف المشكلات المحتملة.

وبعد بدء انقطاع الطمث، يجب ألا تعود الدورة الشهرية أو أي نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث، ويجب أن تقيم الحالة من قبل الطبيب لاستبعاد أي مشكلات تتعلق ببطانة الرحم. عمل فحص دوري لخلايا عنق الرحم كل 1-3 سنوات.