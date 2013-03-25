الحليب منزوع الدسم قد لا يساهم في تقليل سمنة الأطفال

وجدت دراسة أن تقديم الحليب منزوع الدسم للأطفال قد لا يساهم في احتفاظهم بأوزان صحية، ولا على مكافحة السمنة لديهم التي يتهم الحليب كامل الدسم بالمساعدة في تفشيها لاحتوائه على سعرات حرارية مشبعة بالدهون.

ويعرف عن الحليب، أنه من أهم دعائم التغذية في مرحلة الطفولة، وهو مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين "د"، الذي يمكن أن يساعد على بناء العظام، ويعتقد الخبراء أن الحليب قليل الدهون، يمكن أن يساعد الأطفال في تجنب السعرات الحرارية الزائدة التي تأتي مع الحليب كامل الدسم.

ووفق الدراسة الحديثة التي نقلتها صحيفة "تايم" عن "دورية سجلات أمراض الطفولة" دحض علماء المعلومة السابقة، بالكشف بأن الحليب الخالي من الدسم وقليل الدسم قد لا يكون مفيدا لتخفيف الوزن، فمنذ عام 2005، توصي كل من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وجمعية القلب الأمريكية بأن يشرب الأطفال حليبا خاليا من الدسم أو قليل الدسم بعد سن الثانية.

وجاء في نتائج البحث الذي أجراه باحثون من جامعة فيرجينيا أن "نظريتنا الأصلية حول أن الأطفال الذين يتناولون الحليب كامل الدسم أو عالي الدهون سيكونون أثقل وزنا نظراً لتناولهم سعرات حرارية مشبعة بالدهون، لكننا أصبنا بالدهشة لأن النتيجة كانت عكسية تماماً، لأن متناولي الحليب منزوع الدسم زادت أوزانهم عن الفئة الأولى"، بحسب الدراسة.