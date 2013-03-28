الشاي يتربع على قمة المشروبات المفضلة في العالم

يلجأ الأوروبيون الذين أدمنوا شرب القهوة في الأيام التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى تناول كوب من الشاي بين الحين والآخر.

وبالنسبة للألمان، يحتسي الفرد منهم كل عام 26 لتراً من الشاي الأسود والأخضر، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

ويتضاعف هذا الرقم عندما يتعلق الأمر بشاي الفواكه وشاي الأعشاب، ولكن يبدو أن شرب الشاي آخذ في التزايد بصورة أكبر.

ويعتبر الشاي هو المشروب الأول المفضل في العالم بعد الماء، حيث يتمتع بفوائد صحية عديدة ولهذا فإنه ليس من المستغرب أن تحرص الشركات متعددة الجنسيات على التواجد في هذا المجال.



وأدى الوعي الصحي ورغبة المستهلكين في الحصول على أصناف أكثر تنوعاً من حيث النكهة لنمو تجارة الشاي.

وتقول مونيكا بيوتجن من رابطة الشاي الألمانية "يمكنك شراء الشاي على شكل مسحوق قابل للذوبان، وكما هو الحال كأحد مكونات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل".

