إيطاليا ترفع السن القانونية لشراء السجائر الإلكترونية

رفعت وزارة الصحة الإيطالية السنّ القانونية لشراء السجائر الإلكترونية من 16 إلى 18، إذ إن محتوى هذه السجائر تخطى كمية النيكوتين المقبولة التي يتم استنشاقها.

ومن المزمع أن يدخل قرار وزير الصحة ريناتو بالدوتسي حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل، وسيبقى ساري المفعول حتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان الوزير قد طلب من المعهد العالي للصحة إعداد دراسة عن المخاطر المرتبطة باستهلاك السجائر الإلكترونية، لاسيما في أوساط القاصرين.

وقد بيّنت هذه الدراسة أنه تم تخطي الكمية المقبولة من النيكوتين والتي حددتها الوكالة الأوروبية للأمن الغذائي حتى في المنتجات التي تنخفض فيها نسبة النيكوتين، وفي حالات الاستهلاك المعتدل للسجائر الإلكترونية.

واتخذ هذا القرار في ظل تزايد نقاط بيع هذه المنتجات في أنحاء البلاد برمتها.

وقد ازدهرت السجائر الإلكترونية منذ حظر التدخين في الأماكن العامة، كبديل عن السجائر التقليدية التي تتخذ شكلها وهي مزوّدة عند طرفها بصمام ثنائي يحاكي عملية الاحتراق وتحتوي على سائل يسخن بواسطة مقاومة كهربائية ويتنشق المستهلك الدخان المتصاعد من عملية الاحتراق.