إنفلونزا الطيور يظهر مجدداً في الصين

بعد سنوات على طفرته ومن ثم اختفائه، عاد فيروس إنفلونزا الطيور ليظهر مجدداً في الصين، فقد ارتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بهذا المرض إلى 6 أشخاص.

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية أن مزارعاً صينياً، يبلغ من العمر 64 عاماً، توفي، اليوم الجمعة، نتيجة إصابته بفيروس إنفلونزا الطيور.

إلى ذلك، رصدت وزارة الصحة الصينية 14 إصابة بفيروس H7N9، في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الفيروس لا تنتقل عدواه من إنسان إلى آخر.

يشار إلى أن أعراض المرض تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة، يتبعها سعال حاد، ثم إصابة بالالتهاب الرئوي.

يذكر أن أكثر من 360 شخصاً فقدوا حياتهم في الصين، عام 2003، نتيجة إصابتهم بفيروس آخر من إنفلونزا الطيور، من سلالةH5N1.